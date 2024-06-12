الأونروا تدعو لوقف فوري للحرب في قطاع غزة لتمكين الوكالة من ممارسة عملها

دعت مديرة التواصل والإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جوليت توما، إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة لتمكين الوكالة من ممارسة عملها.

وأكدت توما - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية، عقب انتهاء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة - ضرورة دعم الوكالة لإعادة أكثر من 600 ألف طفل حرموا من التعليم، مضيفة أن هناك حاجة لبذل الكثير من الجهد للتوصل لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي.

وقد اختتمت أمس الثلاثاء في منطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة بإجماع المشاركين على أهمية وقف إسرائيل للحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٥٠ من الحرب مخلفة عشرات الشهداء وأعداد كبيرة من الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمشافي ٤٠ شهيداو ١٢٠ اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى ٣٧١٦٤ شهيد و ٨٤٨٣٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



جنوب قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الشهر الثاني على التوالي عمليات قصف ونسف المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونسفت مربع سكني في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح ومربع آخر في حي البرازيل شرق المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط خربة العدس و مخيم الشابورة ومخيم يبنا وحي تل السلطان في مدينة رفح.

وارتقى شهيد وإصابات وصلت الأوروبي باستهداف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة ابو قرقوش شمال رفح.

وقتل جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة ثلاثة مزارعين في مدينة رفح وتم المواطنون من انتشال جثامين متحللة لأعداد اخرى.

وفي خان يونس تواصل القصف المدفعي على شرق المدينة.



غزة والشمال



وفي مدينة غزة ارتقى ٢١ شهيدا في سلسلة غارات خلال ٢٤ ساعة شملت منازل وتجمعات للمواطنين.

وفجرا ارتقى سبعة شهداء بقصف الإحتلال منزلاً لعائلة الفيومي في شارع أبو العظام بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وكان اربعة مواطنين استشهدوا في قصف تجمع للمواطنين بشارع الثلاثيني بحي الصبرة وثلاثة مواطنين في قصف تجمع آخر بشارع اليرموك وسط المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال ان مسيرة تابعة له اغتالت فلسطينيا اقترب من السياج نحو مجلس مستوطنات أشكول بغلاف غزة



وسط القطاع



وتجدد القصف المدفعي الاسرائيلي في محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

ووقعت اصابات في قصف الاحتلال لخيام النازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واعلن جيش الاحتلال انتهاء العملية الخاصة شرق مخيمي البريج والمغازي بعد عشرة ايام من بدايتها.

قوات الاحتلال تداهم عدة منازل شرق نابلس

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، عدة منازل في مخيم بلاطة شرق نابلس، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عدة آليات عسكرية لقوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا يرافقها جرافة عسكرية، فيما اقتحم جنود الاحتلال عدة منازل في حارة الحشاشين وكعبي واحتجز الأهالي بغرفة فيها، قبل أن ينشر القناصة على أسطحها.

وأشارت إلى أن الاقتحام استمر قرابة الساعتين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.