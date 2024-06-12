سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الأربعاء 12-6-2024

ننشر سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.05جنيه للشراء، و13.05جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.15جنيه للشراء، و13.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.05 جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.15جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.08جنيه للشراء.

13.07جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.14جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.13جنيه للشراء.

13.05جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل العملات

استقر الدولار، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام عملات منافسة خلال الليل في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم.

وتعافى الدولار بعد أن صدر تقرير وظائف لشهر مايو، الجمعة، وجاء ببيانات أقوى من المتوقع مما زاد فرص بقاء التضخم مرتفعا واستمرار قوة النمو أيضا مما يقلل احتمالات اضطرار المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وستتسنى للمستثمرين فرصة تقييم موقف التضخم عندما يصدر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء في الساعة 1830 بتوقيت غرينتش قبل ساعات من إنهاء المركزي الأميركي لاجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة الكبرى، عند مستوى 105.29 بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 14 مايو عند 105.46 خلال الليل.

كما استقر اليورو عند 1.073675 دولار مما أبعده عن أقل مستوى منذ الثاني من مايو الذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.07195 دولار.واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.2739 دولار قبل صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا عن شهر أبريل.وخلال ساعات التداول الآسيوية، أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بوتيرة مستقرة في مايو، بينما انخفضت أسعار المنتجين بمقدار طفيف مما زاد المؤشرات على أن جهود الحكومة الرامية لدعم الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها.