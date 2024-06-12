الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الارتفاع يضرب أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأربعاء.. الجرام بكام؟

الذهب
الذهب

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء.. شهدت التعاملات الصباحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني عشر من شهر يونيو حالة من التغيرات في أسعار بيع وشراء الذهب في الأسواق السعودية، حيث ارتفعت الأسعار بقيمة وصلت إلى ريال سعودي.

 

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 اليوم إلى 279.23 ريال سعودي.

 

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة الصباحية اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية، وذلك للوقوف على آخر التطورات التي يشهدها المعدن النفيس، وتحرص الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة التي تشهدها البلاد العربية ومصر لرصد آخر التطورات التي تشهدها الأسواق، وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم على النحو الآتي:

الوحدة

السعر بالريالالسعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24279.2374.46
سعر جرام الذهب عيار 22255.9668.26
سعر جرام الذهب عيار 21244.3265.15
سعر جرام الذهب عيار 18209.4255.85
سعر جرام الذهب عيار 14162.8843.44
سعر أونصة الذهب بيع8,684.892,315.97
سعر أونصة الذهب شراء8,688.642,316.97
سبيكة ذهب 1 جرام307.1581.91
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام732.97195.46
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام1,451.98

387.19

 

 

جنية الذهب 8ج عيار 212,345.50625.47
جنية الذهب 8ج عيار 222,457.19655.25
جنية الذهب 8ج عيار 242,680.57714.82
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام2,870.45765.45
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام5,701.801,520.48
سعر سبيكة الذهب أوقية8,481.432,261.71
سبيكة الذهب نصف أونصة4,442.321,184.62
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة8,841.222,357.66
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام14,156.773,775.14
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام28,257.707,535.39

 

 

 

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