الارتفاع يضرب أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأربعاء.. الجرام بكام؟
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء.. شهدت التعاملات الصباحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني عشر من شهر يونيو حالة من التغيرات في أسعار بيع وشراء الذهب في الأسواق السعودية، حيث ارتفعت الأسعار بقيمة وصلت إلى ريال سعودي.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 اليوم إلى 279.23 ريال سعودي.
وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة الصباحية اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية، وذلك للوقوف على آخر التطورات التي يشهدها المعدن النفيس، وتحرص الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة التي تشهدها البلاد العربية ومصر لرصد آخر التطورات التي تشهدها الأسواق، وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم على النحو الآتي:
الوحدة
|السعر بالريال
|السعر بالدولار
|سعر جرام الذهب عيار 24
|279.23
|74.46
|سعر جرام الذهب عيار 22
|255.96
|68.26
|سعر جرام الذهب عيار 21
|244.32
|65.15
|سعر جرام الذهب عيار 18
|209.42
|55.85
|سعر جرام الذهب عيار 14
|162.88
|43.44
|سعر أونصة الذهب بيع
|8,684.89
|2,315.97
|سعر أونصة الذهب شراء
|8,688.64
|2,316.97
|سبيكة ذهب 1 جرام
|307.15
|81.91
|سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام
|732.97
|195.46
|سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام
|1,451.98
387.19
|جنية الذهب 8ج عيار 21
|2,345.50
|625.47
|جنية الذهب 8ج عيار 22
|2,457.19
|655.25
|جنية الذهب 8ج عيار 24
|2,680.57
|714.82
|سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام
|2,870.45
|765.45
|سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام
|5,701.80
|1,520.48
|سعر سبيكة الذهب أوقية
|8,481.43
|2,261.71
|سبيكة الذهب نصف أونصة
|4,442.32
|1,184.62
|سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة
|8,841.22
|2,357.66
|سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام
|14,156.77
|3,775.14
|سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام
|28,257.70
|7,535.39