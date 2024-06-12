الاب أرسانيوس فيليب يترأس فعاليات النهضة الروحية في كنيسة أبي سيفين بالإسكندرية

يترأس الاب أرسانيوس فيليب، اليوم الأربعاء، فعاليات النهضة الروحية بمناسبة الذكرى السنوية لـ" نقل جسد القديس فيلواتير مرقوريوس إلى مصر"، بكنيسة القديس أبي سيفين بإمبروزو في الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

يتخلل اللقاء اقامة القداس الإلهي الصباحي والعشيات المسائية بمشاركة الأباء الكهنة وأحبار الكنيسة وبحضور عدد من المصلين وأبناء الكنيسة، بدأت النهضة الإثنين الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم السبت المقبل، على أن الفعاليات الأباء الكهنة بمختف الكنائس.

القديس أبي سيفين

ياتي اللقاء برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية الأنبا هيرمينا أسقف عام شرق ووسط الإسكندرية.

تتزامن النهضة مع بدء فعاليات الاسبوع السادس من الخمسين المقدسة التي تشهد تطبيق بعض الطقوس الخاصة بفترة الخمسين ودورة القيامة ومافيها من مراسم ذات"الطقس الفريحي"، ويستمر الأقباط في ممارسة هذه الطقوس حتى اليوم 39 من الخمسين حيث تشهد فيما بعد هذا التاريخ تطبيق طقس دورة القيامة داخل الهيكل فقط، ومن المعروف أن هذه الأيام هى مدة فرح لا يوجد بها صوم ولا مطانيات خلال هذه الأيام.

احتفالات ومناسبات الأقباط

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت 1 يونيو الموافق 24 بشنس حسب التقويم القبطي، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر هروبًا من بطش هيرودس الملك، والذي يتفرد به الاقباط من تراث وتاريخ عريق.

فرحة متواصلة بقيامة المسيح

تقوم الكنائس طوال مدة الاسبوع الخامس من فترة الخمسين المقدسة بطقوس خاصة يغب عليها الطابع الفرايحي، وهى أيام روحية يعتز بها الأقباط، تحتفل فيها بذكرى قيامة السيد المسيح وهى 50 يومًا منحصر بين عيدي الفصح والعنصرة المقرر اقامته 23 يونيو المقبل، وتُعد رحلة ممتدة للفرحة المسيحية التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط، تنقسم أيام الخمسين إلى ٤٠ يوم قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ يوم بعد الصعود وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، يروي الأقباط على مدار أسابيع هذه الفترة قصصًا أحداثًا مؤثرة وتدور حول مفهوم ملكوت الله.