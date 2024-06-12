تفاصيل القبض على متهم بحوزته منشطات جنسية بـ3 ملايين جنيه

القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد العناصر الإجرامية، لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بقصد الإتجار، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

القبض على متهم بحوزته منشطات جنسية بـ3 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 105650 ألف قرص مخدر ومنشط، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3،2 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.