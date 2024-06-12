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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر وشعبها العظيم وسائر بلاد المسلمين بالخير والأمن والسلام.

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 جاء في نص برقية التهنئة:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، يسعدني أن أتقدم إلى فخامتكم وإلى جميع أبناء الشعب المصري العظيم، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ."

  واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة :  "أعاد الله على سيادتكم هذه المناسبة المباركة، وعلى بلادنا العزيزة، وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع بالخير والأمن والسلام ."

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