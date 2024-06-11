"مياه القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى

ترأس المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية اليوم اجتماع رؤساء الفروع بالمحافظة للوقوف على استعدادات الشركة لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

حيث اصدر تعليماته بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الاضحي المبارك بالاضافة الي المحطات الارتوازية ورفع درجة الاستعداد وذلك نظرا للاستهلاك المتزايد خلال اجازه عيد الاضحي.

أكد مجاهد خلال اجتماعه على أهمية متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن١٢٥ وغرفة الطوارئ وحلها بشكل فوري، مع التركيز على المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع وجودة المياه.

ووجه بضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي ومتابعة خطط التطهير ، تزامنًا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه خلال موجة الطقس الحارة.

ووجه مجاهد بضرورة تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات، لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.