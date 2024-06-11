خريطة صرف ألبان الأطفال وفحص المقبلين على الزواج بالفيوم خلال عيد الأضحى

حددت مديرية الصحة بالفيوم، عددًا من المنافذ لصرف الألبان للأطفال خلال اجازة عيد الاضحى من 15 الى 20 يونيو الحالى .

وأكد الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ان الصرف يوم السبت 15 يونيو فى مركز الفيوم- وحدة العزب- ومركز طبى طامية- ووحدة المشرك قبلى فى يوسف الصديق.

ويوم الأحد 16 يونيو فى مركز طبى الحادقة فى بندر الفيوم ومركز طبى سنورس ومركز طبى ابو جنشو فى أبشواى ومركز طبى دفنوا فى إطسا ويوم الاثنين 17 يونيو فى وحدة العزب بمركز الفيوم ومركز طبى طامية ووحدة المشرك قبلى فى يوسف الصديق ويوم الثلاثاء 18 يونيو فى مركز طبى الحادقة فى بندر الفيوم ومركز طبى سنورس ومركز طبى ابو جنشو فى أبشواى ومركز طبى دفنوا فى اطسا ويوم الأربعاء 19 يونيو فى وحدة العزب بمركز الفيوم ومركز طبى طامية ووحدة المشرك قبلى فى يوسف الصديق ويوم الخميس 20 يونيو فى مركز طبى الحادقة ببندر الفيوم ومركز طبى سنورس ومركز طبى ابو جنشو فى ابشواى ومركز طبى دفنو فى اطسا .

وأضافت الدكتورة ابتسام روبى مدير رعاية الطفولة والأمومة فى مديرية الصحة أنه سيتم استقبال الراغبين فى الفحص للمقبلين على الزواج فى مركز طبى كيمان فارس بمدينة الفيوم خلال الفترة من 15 الى 20 يونيو فترة اجازة عيد الاضحى المبارك .

تدريب الاطباء الجدد

وفي وقت سابق عقدت مديرية الصحة بالفيوم تدريب لتهيئة 170 من الأطباء الجدد للعمل فى المستشفيات والوحدات الصحية على مدى ثلاثة أيام حيث تم التدريب على الرعاية الصحية الأساسية وبرنامج طب الأسرة وعلى اللوائح والقوانين وبرنامج المشروطية وغير القادرين والمبادرات الرئاسية وعلى أعمال الطب الوقائى.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، وتحت رعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة نيفين شعبان مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية .

قام بالتدريب من إدارة الرعاية الأساسية كل من الدكتورة امل السيد امين ( منسق برنامج المشروطية وغير القادرين) والدكتورة زينب سعد ( منسق طب الأسرة ومدرب معتمد ) وعبير عطيفى ( مفتشة تمريض ومدرب طب أسرة معتمد).

وقام بالتدريب من إدارة الطب الوقائى كل من الدكتورة نجلاء فتحى ( مسئول مكاتب الصحة ) ومحمد شعبان ( مراقب الترصد بالمديرية ) وتم التدريب بقاعة محسن فتيح بمديرية الشئون الصحية.