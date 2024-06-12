خبير علاقات دولية: "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة" يأتي في سياق الوضع الكارثي

علق الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، على أهداف وتوصيات “مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة” والذي انعقد بالأمس في الأردن، مشددًا على أن هذا المؤتمر يمثل أهمية كبيرة من حيث التوقيت والدلالات والمخرجات، موضحًا أنه من حيث التوقيت يأتي في سياق الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي منذ 8 أشهر والقتل الجمعي والتجويع ضد الفلسطينيين ومنع كل أوجه الحياة من مياه وغذاء لدفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري.

سكان قطاع غزة يعيشون خطر المجاعة

وأضاف “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، أن هناك تحذيرات شديدة من الأمم المتحدة لأن سكان قطاع غزة خاصة في منطقة الشمال بالفعل يعيشون خطر المجاعة ودخلوا بالفعل في مرحلة المجاعة من خلال استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات واستهداف المساعدات وعمال الإغاثة والمؤسسات التي تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذا المؤتمر من حيث التوقيت ايضًا يأتي في سياق الأزمة المالية التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” خاصة بعد قطع الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا للتمويل، وذلك يأتي أهمية هذا المؤتمر في العمل على الاستجابة الطارئة وحشد الدعم الدولي لتلبية احتياجات السكان.



وشدد على أن هذا المؤتمر “مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة” يأتي ايضًا من حيث التوقيت في سياق التطورات فيما يتعلق بالجانب السياسي والأمني وطرح مقترح بايدن.