تفاصيل طقس وقفة عيد الأضحى المبارك

تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون بشكل مكثف عن حالة الطقس، لاسيما الأيام المقبلة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال وقفة عيد الأضحى إلى 43 درجة مئوية في الظل، بينما ستصل في الصعيد إلى 48 درجة مئوية في الظل، وهو ما يكشف أن الموجة الحارة ذروتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

موجة شديدة الحرارة

وفي السياق توقعت هيئة الأرصاد، أن تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، تبدأ ذروتها الخميس المقبل وتنتهي السبت يوم عرفة، كما حذرت من التعرض لأشعة الشمس تجنبًا للإجهاد الحراري، مطالبة المواطنين بضرورة الإكثار من تناول السوائل والمرطبات.

حالة الطقس يوم عرفة

ويشهد السبت المقبل يوم وقفة عرفات، طقسًا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما تنخفض درجة الحرارة مع يوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى، بنحو 4 - 5 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29

الزقازيق العظمى 39 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 40 والصغرى 24

المنيا العظمى 40 والصغرى 25

الأقصر العظمى 42 والصغرى 27

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23

طنطا العظمى 38 والصغرى 24