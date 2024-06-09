طقس شديد الحرارة بقرى ومدن البحيرة اليوم الأحد

تشهد قرى ومدن محافظة البحيرة اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024، طقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار، خصوصا في ساعات الظهيرة، معتدل ليلا على جميع مراكز المحافظة، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 35درجة مئوية بينما تبلغ الصغري 20درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة والتي بلغت 40%، وغياب السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم، ورياح خفيفة إلى متوسطة تتراوح سرعتها مابين 25إلي 26كم/ساعة، مثيرة للرمال والأتربة بمختلف أنحاء مدن وقري المحافظة، مما يؤثر في معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء على الطرق الرئيسية والسريعة، التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل طريق الإسكندرية /القاهرة الزراعي الظهير الصحراوي، وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقرى المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من حالة الطقس على كل الأنحاء، حيث تشتد ذروة الموجة الحارة، كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من إرتفاع درجات الحرارة المتوقعة في فترة الظهيرة خلال الٰأيام القادمة، ووجهوا بعدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة القصوى خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرا حتى الخامسة عصرا.

وشددت الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل: ارتداء الملابس القطنية وشرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية لمعرفة حالة الطقس خلال هذه الموجة الحارة، مع تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية الصباحية.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، وتهدئة السرعة وتشغيل الكشافات صباحا حفاظا على أرواح المارة والركاب.