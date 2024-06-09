الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة من الثلاثاء

أكد الدكتور محمود شاهين مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن الموجات شديدة الحرارة التي نتعرض لها أعلى من المعدلات الطبيعية لطبيعة هذه الفترة من العام.

وقال “شاهين” خلال تصريحاته عبر فضائية “الحياة”، اليوم الأحد، إنه خلال هذه الفترة في ظل التغيرات المناخية أصبحت الموجات أشد قسوة والموجات الحارة بدأت تأخذ فترة اطول.

وتابع :" في السابق لم نكن نرى موجات شديدة الحرارة تستمر أكثر من 10 و15 يوما"، لافتا إلى أن هناك عودة وارتفاع تدريجي للجرارة يوم الثلاثاء تكون ذروتها الموجة من الخميس للسبت وخلال هذه الفترة ستتعرض القاهرة لدرجات حرارة تتجاوز 40 درجة وتتراوح ما بين 41 و42 درجة.

وواصل شاهين أعلى درجات حرارة تسجل في الفترة من النصف الثاني من شهر مايو والنصف الاول من شهر يونيو، لافتا إلى أن مثل هذه الموجات الحارة تعرضت لها مصر قبل ذلك وفي عام 2006 حصلت هذه الموجات.

الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة.. درجات الحرارة





وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 10 يونيو 2024 إلى السبت 15 من نفس الشهر، ومن المتوقع أن تشهد البلاد بداية موجة حارة جديدة وارتفاع درجات الحرارة بمختلف المحافظات.

حالة الطقس غدًا في مصر

وأشارت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن حالة الطقس غدًا يسودها أجواء حارة على شمال البلاد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا في القاهرة

تسجل درجات الحرارة غدًا على القاهرة والمحافظات القيم التالية:

القاهرة والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى 36

درجة الحرارة الصغرى 23

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى 31

درجة الحرارة الصغرى 22

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى 39

درجة الحرارة الصغرى 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى 38

درجة الحرارة الصغرى 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى 41

درجة الحرارة الصغرى 28