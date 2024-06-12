إنخفاض أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

إنخفضت أسعار الدواجن البيضاء، في أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يونيو 2024، بقيمة تتراوح مابين 3 إلي 4 جنيهات للكيو الواحد، حيث تراوحت مابين 95جنيها إلي 96جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع من 113 إلي 115 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 125إلي 127جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 100إلي 102جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 125 و128جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 123إلي 125جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 148جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 165جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 40جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 206جنيها للكيلو ، ووراك 104جنيها للكيلو ،وشاورما 206جنيها للكيلو ، كبد صافي 125جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار بط فررنساوي مابين ي95إلي97جنيها للكيلو.