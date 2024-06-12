الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنخفاض أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

أسواق الطيور بالبحيرة
أسواق الطيور بالبحيرة

إنخفضت  أسعار الدواجن البيضاء، في أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يونيو 2024، بقيمة تتراوح مابين  3 إلي 4 جنيهات للكيو الواحد، حيث تراوحت مابين 95جنيها إلي 96جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع من 113 إلي 115 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 125إلي 127جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 100إلي 102جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 125 و128جنيها 

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 123إلي 125جنيها للكيلو،  وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 148جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 165جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 40جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 206جنيها للكيلو ، ووراك 104جنيها للكيلو ،وشاورما 206جنيها للكيلو ، كبد صافي 125جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار بط فررنساوي مابين ي95إلي97جنيها للكيلو. 

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