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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كيم جونغ يهنيء بوتين بيوم روسيا ويؤكد مواصلة تعزيز العلاقات

كيم جونغ ونظيره الروسي
كيم جونغ ونظيره الروسي

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيوم روسيا، معبرا عن أمله بمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.

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وجاء في برقية تهنئة أرسلها كيم جونغ أون للرئيس بوتين بمناسبة العيد: "أبعث بالتهاني الحارة والتحيات الودية باسم حكومة وشعب كوريا الشمالية إلى الرئيس وبشخصه إلى حكومة روسيا وشعبها الصديقين بمناسبة يوم روسيا".
وأشار إلى أنه في ظل "القيادة النشطة والمخلصة" لبوتين، يتغلب الشعب الروسي بنجاح على مختلف التحديات مثل العقوبات والضغط من القوى المعادية ويقوم بحماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها.
وأكد كيم دعم شعب كوريا الشمالية لشعب روسيا وجيشها الذي يناضل من أجل "العدالة والحقيقة"، معبرا عن أمله باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية.
كما أعرب عن ثقته بأن روسيا ستحقق نجاحا في بناء دولة "عظيمة ومزدهرة وقوية"، وتمنى لبوتين الصحة الجيدة والنجاح الأكبر.
 

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