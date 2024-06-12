البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9 % خلال 2024

أكد البنك الدولي في تقريره الأخير "الآفاق الاقتصادية العالمية" على توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى استمرار مسار النمو القوي.



يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9 بالمئة في عام 2024، مع تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4.1 بالمئة في عام 2025.

وكان البنك الدولي رفع في أبريل الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 بالمئة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 بالمئة.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8 بالمئة في 2024 ارتفاعا من 1.5 بالمئة في 2023، على أن يصل النمو إلى 4.2 بالمئة في العام القادم 2025.

وقدر تقرير البنك الدولي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8 بالمئة في العام 2024 ترتفع إلى 4.7 بالمئة في 2025، بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.8 بالمئة و4.2 بالمئة في 2024 و2025 على التوالي.

وقدر تقرير البنك الدولي، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.8 بالمئة في العام 2024 ترتفع إلى 4.7 بالمئة في 2025، بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.8 بالمئة و4.2 بالمئة في 2024 و2025 على التوالي.