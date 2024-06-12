زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب بلدة بوان

كشفت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب بلدة بوان بإقليم شمال جولا، جنوب غرب كوريا الجنوبية، وهو أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها حتى الآن هذا العام.

ووقع الزلزال على بعد 4 كيلومترات وعلى عمق نحو 8 كيلومترات، وذلك جنوب بلدة بوان الواقعة على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب سيول، وفقا للوكالة.

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال كان عند خط عرض 35.7 درجة شمالًا وخط طول 126.71 درجة شرقًا، مشيرة إلى أن هذا الزلزال يعد الأقوى في شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام، إذ تم الإبلاغ عن 8 هزات ارتدادية أقل من درجتين على مقياس ريختر حتى الساعة 9 صباحا.

وقالت حكومة إقليم شمال جولا، إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بسبب الزلزال، حسبما ذكرت وكالة “يونهاب".

وأدى الزلزال إلى الشعور به في أجزاء كثيرة من البلاد بما في ذلك منطقة العاصمة الكبرى وإقليما تشونج تشيونج (المناطق الوسطى)، وإقليما جيونج شانج (المناطق الجنوبية الشرقية).

وبحسب مسؤولين في وكالة الإطفاء ووزارة الداخلية، جرى الإبلاغ عن إجمالي 213 حالة في جميع أنحاء البلاد تتعلق بالشعور بالهزات الناجمة عن الزلزال حتى الساعة 8:50 صباحًا، بما في ذلك 77 بلاغًا في إقليم شمال جولا وفقا لمسؤولين في وكالة الإطفاء ووزارة الداخلية.

واتصل سكان مدينة جيونجو بإقليم شمال جولا بسلطات الإطفاء للتبليغ عن شعورهم باهتزاز قوي إلى حد ما لبضع ثوان وكان أغلبهم في الطريق إلى العمل. وقال أحدهم "في البداية، اعتقدت أنه انفجار في موقع بناء، لقد صدمت للحظات".

وأفاد سكان مدينة سيجونج على بعد 140 كيلومترا من بلدة "بوان" بأن الكراسي وأجهزة التلفاز في المكاتب والمنازل كانت تهتز وقت الزلزال.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية في البداية أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات لكنها عدلت ذلك بعد تحليل مفصل.

كان هذا أول زلزلا بقوة 4 درجات يضرب منطقة نصف قطرها 80 كيلومترًا من مكان وقوع الزلزال وفقًا للوكالة، مضيفة أنه لا توجد معلومات عن الصدع في المنطقة لأنه ليس مكانا شائعا لحدوث مثل هذا الزلزال القوي.