الرئيس الروسي يعين أعضاء جدد في لجنة التعاون العسكري الفني

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار مرسوما بتعيين أعضاء جدد في لجنة التعاون العسكري الفني مع الدول الأجنبية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، سيكون الرئيس الروسي هو رئيس اللجنة، ومن المقرر أن يكون نوابه في اللجنة هم نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف وأمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويجو، كما تم تعيين مساعد الكرملين أليكسي ديومين سكرتيرًا تنفيذيًا للجنة، وتم تعيين مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني ديمتري شوجاييف نائبًا له.

فيما ستضم اللجنة أيضًا كلا من "وزير الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف، ووزير الدفاع أندري بيلوسوف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، ومدير جهاز المخابرات الخارجية سيرجي ناريشكين، ووزير المالية أنطون سيلوانوف والكرملين، والمساعد يوري أوشاكوف.

الرئيس الروسي يمنح ميداليات ذهبية لأبطال حزب العمال

وفي سياق أخر يعتزم الرئيس الروسي منح ميداليات ذهبية لأبطال حزب العمال ومنح جوائز حكومية لبعض الإنجازات الأخرى في حفل يقام اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو.

وسيقام الحفل في قصر الكرملين الكبير، وسيمنح الرئيس جوائز في العلوم والتكنولوجيا والأدب والفن، بالإضافة إلى الإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان والأنشطة الخيرية.. بحسب ما نقلته وكالة "تاس".

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم 12 يونيو باعتباره يوم روسيا.