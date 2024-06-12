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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سافيتش يكشف سبب هزيمة الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

سافيتش لاعب الهلال
سافيتش لاعب الهلال السعودي

كشف النجم الدولي الصربي سيرجي سافيتش لاعب فريق الهلال السعودي لأول مرة سبب هزيمة الزعيم أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا ومغادرة البطولة من الدور قبل النهائي.

وقال سافيتش في تصريحات تداولها الصحف السعودية: " سبب خسارتنا أمام العين في مباراة الذهاب هو عدم تدربنا قبل المباراة بيوم ، وأيضًا ثقتنا بالانتصارات المتتالية التي حققها الفريق ".

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وتحدث نجم المنتخب الصربي عن أول يوم له في الهلال ولقاءه بالمدرب خيسوس: " لا أنسى يومي الأول في نادي الهلال عندما قال لي جيسوس : "سيرجي أنت جئت إلى نادي يريد الفوز بكل شي !.

وتطرق سافيتش للحديث عن أول ديربي أمام النصر قائلًا: " كأن أول ديربي لي ولميتروفيتش، انتهى اللقاء بنتيجة 3-0 ويمكنني وصفه بديربي الفرص الضائعة ".

سافيتش: أعرف الهلال منذ 2019

واختتم: " بالنسبة لي الهلال ليس جديدًا علي، أعرف الفريق منذ 2019 عندما لعبت نهائي كأس السوبر الايطالي، وأتذكر أيضًا مباراتهم في النهائي أمام ريال مدريد لذلك سأقول لك لدي علم عن الهلال ".

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