مرتفع جوي.. أسباب تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسباب تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة موضحة أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسًا، ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوي سطحى يعمل على رفع درجات الحرارة.



وأضافت ، الموجة الحارة تبلغ ذروتها غدًا الخميس حتى السبت المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا مائل للحررة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على أغب الانحاء على فترات متقطعة، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس والاكثار من تناول السوائل وخاصة المياه على مدار اليوم، استخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

ويعد الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية