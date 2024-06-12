أدعية اليوم السادس من شهر ذي الحجة.. تعرف عليها

أدعية اليوم السادس من شهر ذي الحجة.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية سادس أيام ذي الحجة، التي تعد من أفضل أيام العام لدى المسلمين.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أدعية اليوم السادس من شهر ذي الحجة:

اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا".

اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا

اللّھم اجعلنا في ھذه اللیالي من الذين نظرت إلیھم وغفرت لھم ورضیت عنھم.

اللّھم اجعلنا في ھذه اللیالي من الذين تُسلّم علیھم الملائكة، يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تھنّا

اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمرٍ جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك في اليوم السادس من ذي الحجة أن تقضي لنا حوائجنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل، وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اقض حاجتي، وآنس وحدتي، فرج كربتي، واجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فأنت بي بصيرا.