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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي السعودي يرصد 120 مليون يورو لضم أوسيمين

أوسيمين يقترب من
أوسيمين يقترب من الأهلي السعودي

رصدت إدارة نادي الأهلي السعودي 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي الإيطالي وذلك ضمن خطة إدارة الراقي لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

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الأهلي السعودي مهتم بضم أوسيمين في الميركاتو الصيفي

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وذكرت التقارير الصادرة من إيطاليا أن ‏النادي ‫الأهلي السعودي مستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد أوسيمين والبالغ قيمته 120 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وشارت التقارير إلى أنه حتى الآن ‏لا يوجد اتفاق بين النادي واللاعب، حيث أن أوسيمين يريد الانتظار لعدة أسابيع والتفكير جيدًا قبل اتخاذ القرار النهائي حول مستقبله.

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