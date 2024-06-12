محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب بادل بالممشى السياحي بشرم الشيخ

افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ملعب بادل ( تنس) بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ، ضمن أربعة ملاعب علي طول الممشى السياحي بالاضافة الي 2 ملعب جاري انشائهما، في إطار التنشيط والترويج السياحي للمدينة وإضافة عنصر جذب جديد للمشي السياحي بالمدينة بالإضافة لتنوع أنشطته التجارية،تم انشائه بمعرفة القطاع الخاص .

ووجه المحافظ بإقامة بطولات محلية ودولية في اطار تنشيط السياحة الرياضية ويتكون الملعب من أرضية (10 متر× 20 متر)، وارتفاع الحائط الزجاجي عن مستوى الأرض هو 4 متر، كما يوجد به أعمدة إنارة وكشافات بارتفاع 6 متر.

تتميز ملاعب بادل تنس بالعديد من المزايا، منها: صغر حجمها مقارنة بملعب التنس، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام في الأماكن الضيقة، إمكانية لعبها في الداخل والخارج، سهولة تعلمها وممارستها، كما أنها لعبة إجتماعية يمكن لعبها مع الأصدقاء والعائلة، وتتكون لعبة البادل تنس من أربعة أشخاص اثنين ضد اثنين، أي نظام اللعب الزوجي.