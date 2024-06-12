تريزيجيه: أنا مظلوم إعلاميًا والجماهير تعطيني حقي

عبر محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي عن استياؤه بسبب ما يتعرض له من ظلم اعلامي، لما يقدمه في الفترة الأخيرة مع المنتخب والفريق التركي من مستويات رائعة.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر 2: "منذ بداية المعسكر كل لاعبي منتخب مصر لديهم الحماس، أنا شخصيًا أعرف هذا الشعور من قبل كيف تلعب باسم مصر وتحقق حلم بلدك، وأنا لدي رغبة في التأهل لكأس العالم مرة أخرى، لأن في المونديال الماضي لم نحقق رغبة الشعب المصري، وأرى هذا الجيل قادر أن يحقق شيء في المونديال عندما نتأهل".

وقال:" أتعرض للظلم الإعلامي ولكن ما أقدمه يفرض على الجميع التحدث عني. والناس في الشارع تعطيني حقي كاملا".

وتابع "حسام حسن مدرب مميز ويريد صنع الإنجازات مع منتخب مصر. طريقة اللعب وتمركزي في الشوط الأول من مواجهة بوركينا فاسو كانت فكرة رائعة"

وواصل "مرموش ورمضان صبحي لاعبان مميزان والمنافسة بيننا تصب في صالح منتخب مصر".