يورو 2024 : سويسرا تسعى لتكرار مفاجأة 2020

يسعى منتخب سويسرا في يورو 2024 بألمانيا لتكرار نفس الانجاز الذي حققه في بطولة يورو 2020 التي اقيمت عام 2021 بالوصول الى الدور ربع النهائي وهو الانجاز الابرز لمنتخب سويسرا في بطولات كأس أوربا والتي بدأ منتخب سويسرا الظهور فيها عام 1996 بأنجلترا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الشهير ارثر جورج .

منتخب سويسرا في الوقت الحالي يعد هو الجيل الذهبي لمنتخب سويسرا حيث نجح في تجاوز الدور الاول في اخر خمس بطولات كبرى خاضها على مستوى كأس العالم وبطولة أوربا حيث نجح المنتخب السويسري في تحقيق كبرى المفاجأت في النسخة الاخيرة في يورو 2020 بابعاد المنتخب الفرنسي في الدور ثمن النهائي بالفوز بركلات الترجيح وهو على الاقل نفس الانجاز الذي يسعى خلفه المنتخب السويسري في يورو 2024 .

ايضا يرغب منتخب سويسرا في البناء على النتائج الايجابية التي حققها في كأس العالم 2022 بقطر عندما نجح في تجاوز الدور الاول في المركز الثاني في المجموعة التي ضمت منتخبات البرازيل وصربيا والكاميرون وهي البطولة الاولى لمنتخب سويسرا تحت قيادة مديره الفني الحالي مراد ياكين .

المشاركة في بطولة يورو 2024 ستكون هي المشاركة السادسة لمنتخب سويسرا في اليورو وهم على الاقل مرشحين للتواجد في الدور الاول من خلال سجلهم المميز خلال التصفيات المؤهلة حيث خسر منتخب سويسرا مباراة واحدة من اصل عشر مباريات في التصفيات وتأهل بشكل مريح للغاية للنهائيات .

المدير الفني مراد ياكين يخطط للفوز في اولى مبارياته امام المجر ثم الفوز على اسكتلندا في ثاني مبارياته لتبقى مباراته امام منتخب المانيا في نهاية الدور الاول مباراة هامشية امام منتخب البلد المستضيف .

منتخب سويسرا يضم مجموعة من النجوم بقيادة النجم جرانيت تشاكا الذي كان احد اهم نجوم فريق بايرليفركوزن الالماني هذا الموسم والذي حصد لقبي الدوري والكأس في المانيا الى جاني شيردان شاكيري النجم الامهر في منتخب سويسرا .

قائمة الفريق

يان سومر و ايفان موفجو و جريجور كوبل لحراسة المرمى .

ريكاردو رودريجيز و فابيان شير و مانويل اكنجي و نيكولا ايلفيدي و سيلفان فيدمار و سيدريك سيزينير و ليونيداس ستيرجو لخط الدفاع .

جرانيت تشاكا و شيردان شاكيري و ريمو فرييولر و دينيس زكريا و مايكل ابيشدير و فابيان رايدر و اردون شاشيري و فيليب اوجرينيك و فينسنت سيرو لخط الوسط .

بريل ايمبولو و ستيفان زوبير و روبن فارجاس و ريناتو ستيفان و نوح اوكافور و زكي اومادوني و اندي زكري و دان نودوي و كوادو دوه لخط الهجوم .

مباريات الفريق

سويسرا - المجر 15 يونيو

سويسرا - اسكتلندا 19 يونيو

سويسرا - المانيا 23 يونيو