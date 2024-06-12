الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً إستعداداً لسيراميكا كليوباترا

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأخير فى السادسه مساء اليوم الخميس استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر غدا باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر والمؤجل من الجوله ال١١ لبطولة الدوري الممتاز.

وتأكد غياب الثلاثى محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد فتوح ومصطفى الزناري بسبب الإصابة ومن المقرر أن يختار البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ٢٢ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مصر الجديده استعدادا للقاء.

وبات فى حكم المؤكد الدفع بعمر جابر كبديل لأحمد فتوح فى الجهه اليسري.

وحرص المدير الفني على عقد جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الأبيض على هامش خوضهما البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الطبي حيث اطمأن جوميز من "شيكابالا" و "الونش" على الحالة الطبية الخاصة بهما في ظل خوض الثنائي للتدريبات التأهيلية خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، ويتابع المدير الفني التقرير الخاص بهما بشكل مستمر من خلال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

و حرص جوميز على الإشادة بالإصرار والعزيمة المتواجدة لدي "شيكابالا" و "الونش" خلال أداء البرامج التأهيلي والعلاجي من أجل التعافي والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، كما أشاد بدورهما القيادي مع الفريق رغم الغياب عن المشاركة للإصابة.

ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، بينما يواصل الونش برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق .

فى الوقت الذى سافر فيه أحمد حمدى لاعب خط الوسط إلى ألمانيا حيث يجري اليوم عمليه جراحيه فى الرباط الصليبي بعد إصابته فى لقاء الإياب أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية واصطحب اللاعب معه محمد أسامة طبيب الفريق.