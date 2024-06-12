الزمالك يتوصل إلى إتفاق نهائي مع وكيل خالد بوطيب

توصل عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى إتفاق نهائي لإنهاء أزمة مستحقات اللاعب المغربى خالد بوطيب التى تبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو وأدت إلى صدور حكم من الفيفا بإيقاف القيد بنادي الزمالك لمدة ثلاثة انتقالات.

وعلمت الوفد من مصادرها أن وكيل اللاعب المغربى طلب حصوله على مبلغ مليون و٤٠٠ ألف يورو على أن يتم تسديد باقى المستحقات خلال أربعة أشهر مقسمه على أربعة أقساط.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسه لاعتماد هذا الإتفاق بهدف إنهاء الأزمة حتى يتمكن النادى من إبرام صفقات جديده فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبله وسيتم الإعلان الرسمى عن إنهاء الأزمة خلال الأيام المقبله.

على جانب آخر على جانب آخر رد محمد عواد حارس المرمى على الأنباء التى ترددت بشأن تلقيه عرضا مغريا من أحد الأندية التركيه بنشر صوره له مع حسين لبيب رئيس النادي ليلمح بأن موضوع تجديد عقده مع القلعه البيضاء محسوم وسيكون قريبا بعد أن فوجئ باتهام البعض له بأنه يضغط على إدارة نادي الزمالك لرفع قيمة التجديد بعد الإتفاق معه على الحصول على ثمانية ملايين جنيه فى الموسم الواحد ومن المقرر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة وبالتحديد قبل إنتهاء الشهر الجاري.