نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر هي السند الأول لنا (فيديو)

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن مصر هي السند الأول لفلسطين في العرب، مشيرا إلى أنه يتابع الإعلام المصري وتغطيته الهائلة لما يجري في فلسطيني.

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن أكثر من 200 صحفي فلسطيني خرجوا من غزة الآن ومتواجدين في مصر، موضحا أن الصورة الآن تعبر عن واقع أليم، مشيرا إلى أنه التقى هؤلاء الصحفيين وتم الاستماع لما تعرضوا له من تفاصيل صعبة وظروف قاسية.

ولفت نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن الوضع قاس وحياة الصحفيين معرضة للخطر، إضافة الى عملهم في وضع صعب، بدون مأوى أو غذاء، ورغم ذلك انتصروا للرواية الفلسطينية على كل الروايات.

وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين أثروا في كل بيت، يشاهد ما يجري في الأراضي الفلسطينية، مشيدا بدعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية على مر السنين.

وقال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكمن في عدم إيقاف الحرب في غزة، وإطالة زمن الحرب حتى موعد الانتخابات الأمريكية، مع إخلاء الرهائن وتدمير حماس واستمرار السيطرة على القطاع، ورفض حل الدولتين، وأيضًا ترحيل أهالي غزة إلى سيناء.



مصر رفضت المقترح الأمريكي لإدارة قطاع غزة



وأضاف سمير فرج خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،: مصر رفضت المقترح الأمريكي لإدارة قطاع غزة، وأفشلت مخطط التهجير إلى سيناء، لأن أي دولة عبارة عن أرض وشعب ونظام، والرئيس السيسي أكد على عدم قبول قضية الترحيل وتصفية القضية الفلسطينية.



وحول موقف حزب الله، أوضح سمير فرج، أن قوة حزب الله 6 آلاف مقاتل مدربين على القتال، ولديهم القدرة على إطلاق نحو 4 آلاف صاروخ أسبوعيًا، كما يمتلك نحو 160 ألف صاروخ ومسيرة، معقبًا: «حزب الله لو دخل الحرب ضد إسرائيل هيدمرها».

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن، قال اللواء سمير فرج إن أمريكا تسعى لتنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة بالفعل مع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا عن تبادل الرهائن والسجناء، مع خروج حماس من الساحة الفلسطينية، وتحديد موقف غزة بعد انسحاب إسرائيل في اليوم التالي.