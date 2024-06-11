لميس الحديدي تكشف عن أهم بنود مؤتمر "الاستجابة الإنسانية في غزة" (فيديو)

علقت الإعلامية لميس الحديدي على فعاليات مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة»، مشيرة إلى أن المؤتمر شهد مشاركة مكثفة من القادة، وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وأكدت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة ON، أن هذا المؤتمر يمثل تجديدًا وتأكيدًا للموقف المصري الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية في رفح وكامل قطاع غزة، وتسعى فيه الدول لدفع مفاوضات التهدئة.

أهم نقطة في بيان المؤتمر هي التأكيد على أهمية دخول المساعدات

وشددت الحديدي على أن أهم نقطة في بيان المؤتمر هي التأكيد على أهمية دخول المساعدات بشكل بري، مشيرة إلى أن إسقاط المساعدات جواً غير كافٍ.

وأضافت لميس الحديدي أن القاهرة وعمان أصرتا على هذا البند، وأن أي طرق أخرى، بما في ذلك الرصيف الأمريكي، لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.

و أكدت الحديدي أن البيان شدد على أن القاهرة وعمان لن تغضا الطرف عن محاولات التهجير القسري، مما يعزز موقفهما كدول مواجهة وجوار وأصحاب الشأن الأكبر في القضية الفلسطينية.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى إشادة المؤتمر بدور مصر في الوساطة في أزمة غزة، مؤكدة على أن مصر والأردن هما الأكثر تضرراً في حال اتساع الصراع، ما يجعلهما في صدارة الجهود الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت الولايات المتحدة، البوم الثلاثاء عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة بواقع 404 ملايين دولار، ليصل إجمالي ما قدمته واشنطن لهم أكثر من 674 مليون دولار خلال 8 أشهر من الحرب الطاحنة.



وأوضحت الخارجية الامريكية -في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن الولايات المتحدة تدرك الحاجة الملحة لوصول المزيد من المساعدات إلى المدنيين نظرا للظروف الإنسانية القاسية، وتدعو جميع المانحين إلى دعم العمليات المنقذة لحياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد سيقدم الدعم الأساسي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والحماية والتعليم والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستظل ملتزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة ، وندعوا المانحين الآخرين على المساهمة في عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة والمنطقة، وزيادة الدعم للمتضررين من النزاع، والعمل معا لإيجاد حلول دائمة للأزمة.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للمنطقة، وهي الرحلة الثامنة له منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخران، أحدهما بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين، شمال الضفة، ومُحاصرتها منزلا قبل أن تقصفه بقذائف "إنيرجا".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، باستشهاد شابين، وإصابة آخرين، أحدهما بجروح حرجة، برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان.

وأفادت مصادر في جنين بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد خلالها شابين وأصيب آخرين.