استعدادات استقبال عيد الأضحى بالإسكندرية

بدء العد التنازلى لعيد الاضحى المبارك وتعمل جميع الاجهزة التنفيذية بمحافظة الاسكندرية على قدم وساق

" مديرية الطب البيطرى "

اكدت الدكتورة صباح جارح مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، جاهزية المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة متكاملة تشمل جميع جوانب العمل البيطري لضمان سلامة المواطنين وصحة الأضاحي.

اضافت ان الخطة تتضمن تشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها خلال أيام إجازة العيد، فضلا عن عمل صيانة شاملة لجميع الآلات والمعدات بالمجازر التابعة للمديرية بمنطقتي أبو قير شرق المحافظة، وعبد القادر بالعامرية في غرب، وتوقف الراحات والإجازات للعاملين والأطباء، ومد المجازر بالأحبار والأختام، والقيام بحملات تطهير شاملة بالمجازر استعدادا لعمليات ذبح الأضاحي خلال أيام العيد. لافتا انه يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة، والمطاعم والأماكن السياحية وذلك بالتعاون مع مباحث التموين والأحياء ومديرية التموين، لضمان سلامة اللحوم بالأسواق في ظل إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال فترة عيد الأضحى، فضلا عن المرور على أسواق المواشي للتأكد من سلامة الحيوانات قبل بيعها كأضاحي، وفحص اللحوم في محال الجزارة للتأكد من خلوها من الأمراض.

وأكدت جارح أن الإسكندرية ضمن المحافظات الخالية من الأمراض الوبائية وذلك بسبب ارتفاع نسبة التحصينات ضد الأمراض والتي تصل إلى 80% من إجمالي الثروة الحيوانات بالمحافظة المقدر عددها 145 ألف حيوان من الغنم والأبقار، وذلك من خلال حملات التحصينات ضد الأمراض الوبائية التي تنفذها الوحدات البيطرية التي يصل عددها لـ22 وحدة بالمحافظة، وذلك لتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي كل أربعة أشهر، ومرض الجلد العقدي وجدري الأغنام ويتم تحصين الحيوانات ضده كل تسعة أشهر بشكل دوري، فضلا عن التحصين ضد أمراض الالتهابات الرئوية.

وحذرت مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، من انتشار حالات الالتهابات الرئوية بين الحيوانات والأضاحي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس ما بين ساعات النهار والمساء والذي يتزامن مع عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن الظروف الجوية المتقلبة تؤثر سلباً على صحة الحيوانات، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، خاصة الالتهابات الرئوية، مطالبة المربين وأصحاب المزارع بضرورة التوجه للوحدات البيطرية وتلقي العلاج اللازم قبل تفاقم حالة الحيوان.

ودعت مدير المديرية أصحاب الأضاحي إلى ضرورة شراء الأضاحي من الجزارين الموثوق بهم وعدم التعامل المباشر مع أي من المزارع أو التجار بأسواق المواشي، فضلا عن ضرورة التأكد من سلامة الأضحية قبل شرائها من خلال فحصها من قبل طبيب بيطري مختص، وذلك للتأكد من خلوها من أي أمراض أو عيوب.

من جانب اخر أعلنت الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالاسكندرية، عن تفعيل لجان الإصحاح البيئي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهدف تحسين جودة البيئة المحيطة، وضمن الإجراءات قامت إدارة الأغذية بالمرور والتفتيش على 81 منشأة غذائية وذلك قبل حلول عيد الاضحى.،

وأوضحت ، أن الحملات أسفرت عن سحب 62 عينة، وتحرير 76 محضر جنحة صحية طبقًا للقرار الوزاري 96 لسنة 1967 لعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية في عدد من المنشآت، وتحرير 49 محضر جنحة صحية طبقا للقرار الوزاري 97 لسنة 1967 المعدل بالقرار رقم 243 لسنة 2016 لعدم حمل عدد من العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية وغير حاملين لجراثيمها.

كما تم تحرير 4 محاضر جنحة صحية لتداول اغذية محظور تداولها لدي الباعة الجائلين، وإعدام 33 كجم. و 5 لترات أغذية للتغير في الخواص الطبيعية، و⁠ضبط 22 جهه بدون ترخيص، ⁠وجاري تسليم محاضر الجنح المختلفة لاقسام الشرطة للعرض علي النيابة.

وأشارت الى أن إدارة مراقبة الأغذية قامت ايضا بحملة مرورات على الساحل الشمالي و ما يتبعها من قرى سياحية و منشئآت غذائية خلال الأسبوع الجاري و مازال العمل مستمراً بها، وأسفرت عن المرور والتفتيش علي 58 منشأة غذائية،وسحب 6 عينات وتحرير 56 محضر جنحة صحية لعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية لبعض المنشآت،تحرير 52 محضر جنحة صحية طبقا للقرار الوزاري، لعدم حمل بعض العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية وغير حاملين لجراثيمها.

أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر جنحة صحية لتداول اغذية محظور تداولها لدي الباعة الجائلين، واعدام 289.6 كجم. و 13 لتر أغذية للتغير في الخواص الطبيعية، وضبط 27 جهه بدون ترخيص، وضبط 95 كجم. أغذية غير صالحة للاستهلاك الادمى، كما تم مرور ادارة صحة البيئة على 42 قرية سياحية حيث تم تفقد ومتابعة حمامات السباحة وخزانات المياه و خزانات الري ومحطات المعالجة و غرف تجميع القمامة وتم الإبلاغ عن السلبيات وإزالة بعضها و جاري المرور لمتابعة الانتهاء من إزالة المتبقي من السلبيات

" مديرية الصحة "

أجرت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة تفقدية داخل مخزن الأمصال والطعوم المركزي، وذلك فى إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان سلامة وتوفير الأمصال والطعوم اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.

وأشار ت وكيل وزارة الصحة أن الزيارة تأتي فى ضوء استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى والإجازات.،وتفقدت ندا خلال الجولة جميع الأقسام وتأكدت من سير العمل بشكل منظم وفعال، كما اطلعت على إجراءات التخزين والمعايير المتبعة لضمان الحفاظ على جودة الأمصال والطعوم.

وأكدت وكيل الوزارة أهمية تكثيف متابعة وتفقد جميع المخازن خلال فترة الإجازات لضمان جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي احتياجات صحية طارئة كما تم مناقشة بعض سياسات العمل بالمخزن.،وتفقدت غرفة التبريد الحديثة الجاري استلامها لادخالها للخدمة خلال الفترة المقبلة والتي تعد إضافة كبيرة لمخزن الأمصال والطعوم من حيث الكفاءة والقدرة على الحفاظ على درجات الحرارة المناسبة لتخزين الأمصال والطعوم.

" حملات الاحياء "

" شنت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، استجابة لقرار محافظ الإسكندرية محمد الشريف بالقيام بالذبح داخل المجازر العمومية وحظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح والماشية بالطرق بدون تصريح والالتزام بضوابط واشتراطات عمليات النحر، حفاظا على سلامة المواطنين ونظافة البيئة وتسهيل حركة المشاه والمرور.

قال رئيس حي شرق الإسكندرية أحمد حبيب "إن لجنة المعاينة الخاصة بتصاريح النحر بمحلات الجزارة بالحي، قامت بتحصيل مبلغ 301 ألف جنيه رسوم التصاريح الخاصة بالذبـ.ح، مشددا على ضرورة استمرار المتابعة وفرض الغرامات المقررة على المخالفين لاشتراطات النحر والمخالفات البيئية وإعادة الشيء لأصله وأصحاب الشوادر بدون تصريح مسبق وذلك لحين انتهاء فترة العيد.

وأسفرت الحملة التي قام بها حي غرب عن إزالة وتغريم 9 فروشات أغنام مخالفة بعرض الذبـ.ائح الحية بالطريق العام بمبلغ 27 ألف جنيه.. ونفذ حي الجمرك حملة مكثفة تم خلالها تحصيل مبلغ 129000 جنيه لعرض الذبـ.ائح الحية بالطرقات العامة.

وقام حي وسط بتحصيل مبلغ 110 ألاف جنيه رسوم ذبـ.ح ومعاينة، وتحرير محضر إتلاف رصف، ورصد 4 مخالفات صرف صحي.

وأسفرت الحملة التي قام بها حي أول المنتزه عن تحصيل غرامات 39 ألف جنيه من محلات الجزارة المخالفة، ومبلغ 27 ألف جنيه بحي ثان المنتزه، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وللتأكد من سلامة اللحوم.