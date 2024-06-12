حسن مصطفى: مجموعة مصر في تصفيات المونديال سهلة جداً

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مجموعة الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم سهلة جدًا، مشيرًا إلى أن جميع النتائج الآخرى كانت في صالح المنتخب، مبديا غضبه في الوقت ذاته من التصريحات التي أدلى بها حسام حسن عقب المباراة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تصريحات حسام حسن يجب أن تكون أكثر هدوءًا من أجل أن يحظى بالدعم والمساندة، والأداء لم يكن جيدا في الشوط الثاني أمام بوركينا فاسو، وظهرنا بمستوى أسوأ في الشوط الأول أمام غينيا بيساو أيضا، في ظل التغيرات الكثيرة على طريقة اللعب".

وأضاف: "عدم عودة صلاح للدفاع كثيرًا من الممكن تكليف لاعب آخر بالتغطية في الجبهة اليمني، وأي لاعب سيواجه صلاح في الجبهة اليسرى سيخاف من الهجوم والخروج من مناطق الدفاع في الأساس لذلك كان عليه اللعب في مركز الجناح منذ البداية".

وواصل: "أتمنى استمرار الدفع باللاعبين الشباب مع منتخب مصر الأول، وهناك لاعبين لا تشارك بصفة أساسية مع أنديتها ويتم ضمهم للقائمة، لابد أن يتم اختيار اللاعبين الجاهزين لمنع الانتقادات، وهناك لاعبين كانت تستحق التواجد في المعسكر الأخير مثل عمر جابر".

وأتم: "اول مرة أرى مدير فني منذ حسن شحاتة يحظى بدعم إعلامي وجماهيري كبير، ولا أحد يستطيع الانتقاد عندما يقدم المنتخب أداءًا قويًا ويحقق المكاسب، ووقتها أي عنصر ينتقد سيكون حاقدًا على حسام حسن".