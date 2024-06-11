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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريستيانو رونالدو يسجل رقماً مميزاً مع البرتغال قبل يورو 2024

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

واصل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ولاعب النصر السعودي هوياته في تحقيق الأرقام القياسية قبل أيام قليلة من إنطلاق منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024 في المانيا.

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كريستيانو رونالدو يقود البرتغال للفوز على أيرلندا ودياً

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على أيرلندا ودياً بثلاثية نظيفه سجل منها هدفين ليصل إلى الهدف 130 في مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي.

ورفع النجم البرتغالي المخضرم رصيده من الأهداف إلى 895 هدفاً خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي.

ويامل كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب البرتغال لحصد ثاني ألقابه تاريخياً في بطولة اليورو قبل إعتزاله دولياً.

ويلعب المنتخب البرتغالي في يورو 2024 في مجموعة تضم منتخبات التشيك وتركيا وجورجيا.

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