استخدام العصا الإلكترونية مرتين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية استخدام العصا الإلكترونية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العصا الإلكترونية يتم استخدامها مرتين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب بشكل دقيق أثناء دخولهم اللجان.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم المرور مرة أخرى بالعصا الإلكترونية بعد نصف ساعة من بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

ونوه وزير التربية والتعليم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.



وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة من دون أي أجهزة إلكترونية.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتفتيش دورات المياه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تفتيشًا دقيقًا.

إجراءات منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منع خروج الطلاب تماما من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أى فرد بتاتًا بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 وغلق المدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على الكشف على فاعلية الكاميرات، مشددًا على محاسبة المسئول عن تعطيل أي كاميرا داخل اللجان بشكل فوري.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية.

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.