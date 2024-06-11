امتحانات الثانوية العامة 2024| مراجعة ليلة الامتحان في الإحصاء

بثت قناة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اليوتيوب مقطع فيديو لمراجعة ليلة الامتحان في مادة الإحصاء والاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024.

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة مراجعات نهائية على قناتها لطلاب الثانوية العامة 2024 في مختلف المواد الدراسية.

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم مراجعات مجانية تدرب طلاب الثانوية العامة 2024 على نظام التقويم الجديد الذي يعتمد على الفهم والاستيعاب.

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امتحانات الثانوية العامة 2024 في الإحصاء والاقتصاد

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في الاقتصاد والإحصاء غدا الأربعاء.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في الإحصاء والاقتصاد بنظام البابل شيت إذ تحتوي على جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.

ويوزّع على الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في الإحصاء كتيبات مفاهيم تحتوي على أهم القوانين والمفاهيم الموجودة في المنهج.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في الإحصاء على 17 سؤالا موضوعيًا اختيار من متعدد يتم تقييمهم بـ25 درجة، أما الاقتصاد فيحتوي على 25 سؤالا بـ25 درجة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية.

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

كما أدى 1639 طالبا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

