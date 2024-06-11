ضبط شخص يدير كيان تعليمي بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات خالية البيانات – كارنيهات – استمارات عضوية – إيصالات استلام نقدية – طالبات قيد خالية البيانات – شهادات خبرة – مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.