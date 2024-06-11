الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"خير مزارعنا لأهالينا".. وجهة مثالية لشراء لحوم العيد بأسعار مخفضة

خير مزارعنا لأهالينا
خير مزارعنا لأهالينا

شهد معرض "خير مزارعنا لأهالينا" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إقبالاً كبيرًا من المواطنين اليوم، خاصةً لشراء اللحوم البلدية، وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

يُقدم المعرض، المقام في المتحف الزراعي بحي الدقي، اللحم البلدي، الكبدة البلدي، واللحم المفروم البلدي بسعر 250 جنيهًا للكيلو، ضمن عشرات السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية التي تُباع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

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تشمل السلع المعروضة:

  • الأرز: 27 جنيهًا للكيلو
  • السكر: 35 جنيهًا للكيلو
  • البطاطس: 5 جنيهات للكيلو
  • البيض: 120 جنيهًا للكرتونة
  • البامية: 30 جنيهًا للكيلو
  • الويكه: 25 جنيهًا للكيلو
  • الجزر: 5 جنيهات للكيلو
  • البصل: 9 جنيهات للكيلو
  • الخيار: 12 جنيهًا للكيلو
  • زيت عباد الشمس (700 مل): 35 جنيهًا
  • الدواجن: 120 جنيهًا للكيلو
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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات في المعرض، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم خلال عيد الأضحى المبارك.

يُقام المعرض في المتحف الزراعي بالدقي على هامش معرض زهور الربيع، ويستمر حتى وقفة عيد الأضحى المبارك.

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