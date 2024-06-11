"خير مزارعنا لأهالينا".. وجهة مثالية لشراء لحوم العيد بأسعار مخفضة

شهد معرض "خير مزارعنا لأهالينا" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إقبالاً كبيرًا من المواطنين اليوم، خاصةً لشراء اللحوم البلدية، وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

يُقدم المعرض، المقام في المتحف الزراعي بحي الدقي، اللحم البلدي، الكبدة البلدي، واللحم المفروم البلدي بسعر 250 جنيهًا للكيلو، ضمن عشرات السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية التي تُباع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

تشمل السلع المعروضة:

الأرز: 27 جنيهًا للكيلو

السكر: 35 جنيهًا للكيلو

البطاطس: 5 جنيهات للكيلو

البيض: 120 جنيهًا للكرتونة

البامية: 30 جنيهًا للكيلو

الويكه: 25 جنيهًا للكيلو

الجزر: 5 جنيهات للكيلو

البصل: 9 جنيهات للكيلو

الخيار: 12 جنيهًا للكيلو

زيت عباد الشمس (700 مل): 35 جنيهًا

الدواجن: 120 جنيهًا للكيلو

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات في المعرض، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم خلال عيد الأضحى المبارك.

يُقام المعرض في المتحف الزراعي بالدقي على هامش معرض زهور الربيع، ويستمر حتى وقفة عيد الأضحى المبارك.