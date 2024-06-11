جيش الاحتلال يعترف بإصابة 33 جنديًا خلال 48 ساعة بغزة

اعترف جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة 33 من من جنود إسرائيل خلال الـ48 ساعة الماضية في معارك غزة.

إصابة 6 جنود إسرائيليين في المعارك الدائرة في قطاع غزة

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بانهيار مبنى في قطاع غزة مكون من 5 طوابق بداخله جنود من جيش الاحتلال، ونحو 8 منهم عالقون، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 6 جنود إسرائيليين في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وانفجرت في منطقة مفتوحة قرب صوفا بغلاف غزة دون وقوع أضرار مادية.

بريطانيا: سنوفر مليون جنيه إسترليني للمستلزمات الطبية والأدوية للفلسطينيين

أكد اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ‎آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة أن بلاده ستخصص مليون جنيه استرليني لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية للفلسطينيين بالتنسيق مع الحكومة الأردنية الهاشمية.

وأوضح وزير الدولة البريطاني - في كلمته أمام المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت - أن بلاده تساهم بـ 2 مليون جنيه استرليني لمنظمة الفاو بالإضافة إلى مساهمتها أيضًا في الحملات الإنسانية التي تقدمها المملكة الأردنية،وتعمل على توفير المساعدات الطبية وعلاج الأشخاص وتوفير الممرات الآمنة.

وأكد اللورد طارق أحمد أن الفلسطينيين يعانون الآن أكثر من السابق وعلينا أن نتخذ الإجراءات الضرورية التي تحد من هذه المأساة والألم.

ودعا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي وتوفير بيئة آمنة من أجل القيام بالعمل الإنساني وحماية الأفراد الذين يعملون في تلك المنظمات وتأمين حمايتهم من أجل وصول الدعم الإنساني الفوري.

وشدد اللورد على ضرورة إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت، وحل الصراع قائم على حل الدولتين واقعيا لإيجاد بيئة سلاما وأمانا للجانب الإسرائيلي والفلسطيني.