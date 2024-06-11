هَذَا رَأْيِي

الثلاثاء 11/يونيو/2024 - 08:30 م 6/11/2024 8:30:44 PM

تحرير أربعة من الأسرى الإسرائيليين من قبضة المقاومة بعدما يزيد على ثمانية أشهر من القتل والدمار هو فشل وليس إنجازاً.. وجود الأسرى على الأرض وفى وسط غزة يفند الكذب والإدعاءات الإسرائيلية بأن حماس هربت الأسرى إلى مصر.. ظهور الأسرى بهذه الحالة الصحية والراحة النفسية يدل على أن فصائل المقاومة تتعامل بشهامة وشموخ مع هؤلاء الأسرى وطبقاً لما تقره الشريعة الإسلامية بالنظر إلى ما يلاقيه الأسرى الفلسطينيون من تعذيب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.. بلا شك أن نتنياهو الذى لا يرغب فى إتمام صفقة تبادل الأسرى ووقف اطلاق النار سوف يتخذ من العملية ذريعة للاستمرار فى إجرامه.. استخدام الرصيف البحرى الذى شيدته أمريكا وتشرف عليه ومع ما يتردد من معلومات من استخدام هذا الرصيف لدخول القوات المهاجمة التى شاركت فى تحرير الأسرى بإخفائها فى شاحنات لنقل المساعدات الإنسانية يدل على هدف أمريكا من هذا الرصيف الذى شيدته بزعم تسهيل دخول المساعدات فى الوقت الذى تغض الطرف عن فتح المعابر البرية لمرور شاحنات الإغاثة.. تنفيذ المهمة فى وضح النهار دون الانتظار لساعات الليل المتأخرة لتنفيذ هكذا عمليات لتقليل الخسائر البشرية يؤكد صحة ما يتردد من استخدام شاحنات الإغاثة لتنفيذ العملية وخرجت من الرصيف البحرى.. قتل ما يقرب من ٣٠٠ شهيد وجريح وإصابة ما يزيد على ٧٠٠ جريح وقتل ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين احدهم يحمل الجنسية الأمريكية ومقتل قائد العملية هو الجنون والفشل.. انتظار بعض الوقت لإتمام صفقة تبادل الأسرى لو أنهم صادقون فى إتمام الصفقة كان الأجدى بدلاً من كل هذا الدمار.. البحث عن نصر زائف للكيان المحتل وداعميه الذين خططوا وشاركوا فى العملية يدل على كذبهم وخداعهم..

استخدام الرصيف البحرى مخالف للهدف الذى أنشئ من أجله، ودلالة أخرى على تورط أمريكا فى جريمة الإبادة الجماعية نظراً لما خلفته هذه العملية من ضحايا، ويجعل هذا الرصيف هدفاً عسكرياً لفصائل المقاومة.. بعد كل هذه الاخفاقات الاستراتيجية والعسكرية والسياسية يحاول العدو صناعة نصر زائف..على المقاومة أن تراجع الثغرات التى مكنت العدو وداعميه من إتمام هذه العملية لمنع تكرارها أو التفكير فى العودة اليها.. خاب ظن مجرم الحرب نتنياهو فى اتمام العملية فى الوقت الذى حدده غانتس زعيم المعارضة للإعلان عن اسقالته من مجلس الحرب للحفاظ على تماسك مجلس الحرب.. فعلها غانتس واستقال ومعه ايزنكوت ما يدل على انفراط العقد لحكومة مجرم الحرب نتنياهو.

Mokhtar [email protected]