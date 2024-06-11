الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الخارجية: لن يتحقق الأمن لشعب فلسطين طالما ظل محروما من حقوقه المشروعة

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة يأتي في إطار شعور البلدين بالمسؤولية تجاه قطاع غزة، موضحًا أنه ولابد من ضرورة تمكين معبر رفح من الاضطلاع بمهامه مرة أخرى.

 

 

وأضاف “شكري”، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومصر ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على هامش المؤتمر، مُذاع عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أنه طالما الشعب الفلسطيني محروم من حقوقه لن يتحقق الأمن، مشددًا على أن الأمن يتحقق للطرفين فلسطين وإسرائيل من خلال الوفاء بهذه الحقوق وإقامة الدولة.

 

وأوضح أننا خلال الفترة الحالية نرى تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، مؤكدًا أن التجارب على مدى 7 عقود ماضية أثبتت أنه دون العمل في هذا الإطار ستستمر معاناة ليس فقط الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بل المنطقة بأكملها.

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