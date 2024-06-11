خبير علوم أطعمة يكشف طرق حفظ اللحوم فى الفريزر (فيديو)

قالت الدكتورة هبة يونس، المدرس بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، إن اللحوم لها عمر افتراضى بعده تقل القيمة الغذائية التى بها، وأيضا يمكن أن تصل إلى عدم الصلاحية للتناول، مهما كانت درجة التبريد المحفوظة بها.

اللحوام الحمراء

وأوضحت “يونس”، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "اللحوام الحمراء مدة صلاحيتها للتخزين تبلغ من 9 أشهر إلى سنة، واللحوم المفرومة لا تخزن أكثر من 4 أشهر".



وأشارت إلى أن الأجزاء الداخلية من الذبائح من الكبد أو الأحشاء أو غيرها فلابد من استخدامها سريعا لأنها سريعة الفساد.

وأعلنت قناة "الناس"، أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: "يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين".

تبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات على مدار اليوم، ونقل بث حي ومباشر من الأراضى المقدسة، ويتخللها نقل خطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر وذلك بمشاركة مذيعي قناة الناس إضافة إلى بعثتها الإعلامية، في رسائل حية من صعيد عرفات الطاهر.

يشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة.

وتركز التغطية علي إبراز أهمية وقيمة فريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة وثواب وجزاء الحج كما بينه الكتاب والسنة، مع إبراز مقاصد الحج والقيم الحضارية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.