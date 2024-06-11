نجم الزمالك السابق : حسام حسن يحتاج إلى الهدوء على خط الملعب منعًا لنقل التوتر

علق أيمن يونس لاعب نادي الزمالك الأسبق ، على الهدف الذي سجله محمد صلاح بالأمس مع المنتخب في مرمى غينيا الاستوائية ، خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





وقال يونس خلال تصريحات إعلامية : "الهدف الذي سجله محمد صلاح بالتأكيد سيجعل الأجواء مع حسام حسن (سمن على عسل).. والعلاقة بينهما جيدة وظهرت بشكل رائع في الملعب عندما تحدث المدير الفني لـ اللاعب في لعبة الركلة الحرة".



وأوضح: "حسام حسن يحتاج للهدوء على الخطوط أيضا ويترك اللاعبين من أجل التركيز في الملعب وعدم المساهمة في توتر أي لاعب داخل المستطيل الأخضر، هناك أوقات تحتاج للهدوء حتى يتم إيصال احساس للاعب بأنه يؤدي بشكل جيد، بدلا من الضغط عليه باستمرار".



وأشاد أيمن يونس، بالهدوء الذي فرضه حسام حسن على غرفة الملابس بين شوطي اللقاء، مؤكدا بأن هناك ايجابيات كثيرة مهمة للمرحلة المقبلة رغم النتيجة الغير مقبولة بالنسبة للكثيرين، مشددًا على أن أن حسام عليه عدم التركيز مطلقا مع الانتقادات.