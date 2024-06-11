بعد قليل .. سلة الأهلي يلتقي الاتحاد في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر

يخوض بعد قليل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الثلاثاء عندما يلتقي نظيره فريق الاتحاد السكندرى في ثالث مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين الذي تقام بنظام Best of 5.



‏‎من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، وتقام على صالة استاد القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين للاقتراب خطوه نحو اللقب.

‏‎ اوجستي بوش المدير الفني للفريق حرص خلال المران الذي أقيم أمس على التركيز الشديد على التدريبات التخصصية والرميات الثلاثية والريباوند مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاءين الماضيين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 83-79، بينما حقق الاتحاد الفوز في المباراة الأولي بنتيجة 71-69.