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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تدريبات خطيطة فى مران الزمالك اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة تدريبات خططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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وتولى جوزيه جوميز المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد قيادة مجموعة، في حين قاد أندري بيكي المدرب العام للمجموعة الثانية ، و تم تدريب اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل، و تم تدوين جميع الملاحظات من أجل العمل عليها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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