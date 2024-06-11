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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج تأهلى خاص للاعبي الزمالك استعدادا لسيراميكا كليوباترا

الزمالك
الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً  خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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تدريبات تأهيليه خاصه للاعبى الزمالك قبل بداية المران

يأتي ذلك وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، واستمرت هذه الفقرة لمدة 15 دقيقة تقريباً، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال وإشراف خاص من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

وأدى لاعبو الفريق العديد من التدريبات التأهيلية الخاصة بتقوية العضلات بالإضافة  إلى تدريبات بدنية وفقاً للبرنامج الموضوع لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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