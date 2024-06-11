موعد مباراة الأهلى أمام فاركو بالدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لاستئناف منافسات الدوري المصري وذلك بمواجهة فاركو في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وشهدت الفترة الماضية توقف دولي لخوض منتخب مصر مواجهتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يحتل الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

وخاض الأهلي 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً

بعدما لعب فاركو 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

موعد مباراة الاهلى وفاركو

تقام مباراة الاهلى وفاركو في السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وحقق الاهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.