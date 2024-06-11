خبير علوم أطعمة: الختم المزور على اللحوم مضر بالصحة

أجابت الدكتورة هبة يونس، المدرس بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، عن سؤال حول: "ما هى المواصفات الجيدة اللحوم خاصة الضأن؟"، موضحة أن كثيرين يفضلون لحم الضأن وبالتالي لا بد من أن تكون الأضحية بلدي وتم تربيتها في مكان موثوق به.

وأضافت “يونس”، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن الختم الموجود على اللحوم هو مصدر ثقة ولابد التأكد من وجوده بشكل واضح، والألوان المستخدمة فيه غير مضرة على الصحة نهائيا.

وتابعت: "لكن لو من مصدر غير موثق بيكون مضر على الصحة ومواد سامة، ويمكن التأكد منه لو مسحت الختم بمنديل يمكن أن يترك أثر وهذا ختم مضروب ويسبب مشاكل صحية كبيرة".

وأعلنت قناة "الناس"، أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: "يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين".

