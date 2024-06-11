الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

العدل تفتتح 3 مقار للشهر العقاري في محافظة قنا

خلال الإفتتاح
خلال الإفتتاح

في إطار خطة وزارة العدل نحو التوسع في إنشاء مقار الشهر العقاري والتوثيق، وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، تم افتتاح ثلاثة مقار للشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا وهم :-

 مأموية الشهر العقاري بأبوتشت.
 ⁠مأمورية الشهر العقاري بدشنا.
 ⁠فرع توثيق مجمع الالمونيوم بنجع حمادي

وأكد مساعد وزير العدل، أن هناك جهود تقوم بها وزارة العدل فى التوسع فى إنشاء فروع للتوثيق والشهر العقارى مميكنة ونموذجية بمختلف المدن والمحافظات لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير سُبل الراحة لهم، مُطالبًا العاملين بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، وإنجاز الخدمات المقدمة لهم فى أسرع وقت.

ياتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية؛ تيسيراً على المواطنين وتلبية لإحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

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