إزدواج طريق قنا ـ الأقصر الصحراوي يُنشط حركة السياحة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن ازدواج طريق «قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي، سيسهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار

وأوضح المحافظ، أن جهاز التعمير يقوم بالإشراف على تنفيذ مشروع ازدواج طريق «قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي الذى يجرى تنفيذه بطول 50 كم وسيضم 3 حارات مرورية .

فى كل اتجاه وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم، مؤكدا أن ازدواج الطريق يسهم في زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية، فضلا عن أهمية الطريق فى عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل.

مشروعات جهازر التعمير:

وأضاف المحافظ، أن الجهاز يقوم بتطوير محطة الأمهات للإنتاج الدواجن، بالإضافة الى تطوير مصنع العلف بالمشروعات الإنتاجية بالمحافظة.

ولفت إلى أن أعمال التطوير فى القطاعات الإنتاجية بالمشروعات، سوف تسهم فى مضاعفة إنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن، والتى تتميز بقيمة عالية وبأسعار مخفضة.

بما يسهم فى الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق الخارجية. وأشاد محافظ قنا، بأهمية جهاز تعمير جنوب الصعيد في تنفيذ سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية ودعم تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات القومية.

عقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى ينفذها جهاز

تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على ارض المحافظة،

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد محمد الحفناوي رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد.

والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس حسن فرج الله، و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة.

والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا وحسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نقادة

كوبري الرياح:

وتستعد محافظة قنا، لإدخال كوبري الرياح العلوي إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة، وناقش المحافظ، فى وقت سابق، خلال اجتماع تنظيم الحركة المرورية لكوبرى الرياح بمدينة قنا قبل بدء التشغيل التجريبي.

أوضح محافظ قنا أن الاجتماع لمناقشة المسارات المرورية لكوبرى الرياح في حضور الجهات المنفذة والجهات المستفيدة للبدء في التشغيل التجريبى الذى يهدف الى معاينة أداء الكوبرى والتعديل المسارات في حالة وجود مشاكل.

وأكد على أهمية الكوبرى، فى تيسير الحياة على المواطنين بمدينة قنا، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، مضيفا انه يتم تنفيذ الكوبرى وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية.