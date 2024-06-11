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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد البولندي يعلن موقف ليفاندوفسكي من بطولة أمم أوروبا

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن الاتحاد البولندي موقف روبرت ليفاندوفسكي من المشاركة فى منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 ، بعد تعرضه للإصابة في مباراة أمس الإثنين. 

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وكان ليفاندوفسكي تعرض لإصابة خلال مشاركته في ودية منتخب بلاده أمام نظيره التركي.

ونشر الاتحاد البولندي في  بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن ليفاندوفسكي أُصيب بتمزق في العضلة ذات الرأسين في الفخذ، وهو ما سيستبعده عن المشاركة في المباراة الأولى بالبطولة أمام هولندا.

ويتواجد منتخب بولندا في المجموعة الرابعة التي تضم كل من هولندا، النمسا وفرنسا.
 

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