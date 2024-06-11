مدرب بولندا يطمئن الجماهير على إصابة ليفاندوفسكي قبل يورو 2024

طمأن ميشال بروبير المدير الفني لمنتخب بولندا، الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها النجم روبرت ليفاندوفسكي في المباراة الودية التي جمعت المنتخب البولندي مع نظيره التركي في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أمم أوروبا" يورو 2024"

وأصيب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 32 أجبرته على مغادرة أرضية الملعب ليثير قلق الجماهير قبل أسابيع قليلة من انطلاق يورو 2024.

وقال ميشال بروبيرز في تصريحات نشرتها شبكة "TVP SPORT" البولندية: "روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إصابة طفيفة، لكن لا ينبغي أن تكون مشكلة".

وأضاف: "في حين أصيب كارول سويدرسكي بالتواء في مفصل الكاحل ولن يُعرف الوضع إلا بعد الاختبارات، بالتأكيد لن يكون هناك أي استدعاءات".

يذكر أن منتخب بولندا يستهل مشواره في كأس أمم أوروبا بمواجهة هولندا يوم الأحد المقبل.