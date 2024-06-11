وزير الرياضة يتابع الموقف النهائي لإطلاق فاعليات صيف شبابنا

التقى عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي أعضاء اللجنة العليا المختصة بالإشراف وتنفيذ فاعليات صيف شبابنا والتي تطلقها وزارة الشباب والرياضة في عامها الثاني وبثوبها الجديد والتي تنظمها الوزارة في الأندية ومراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية وتنطلق الفاعليات في الفترة من ا يوليو المقبل حتى ٣٠ سبتمبر 2024.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان البرنامج هدفه شغل أوقـات الفراغ الشباب والفتيات من خــلال ممارسة مختلف والعديد من الأنشطة الرياضية التي تعود بالنفــع والفــائدة على المشـاركة وتساهم في صقـــل مــواهبهـم وبنــاء شـخصيــاتهـم.



وتتضمن مبادرة صيف شبابنا والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة كل عام وعلى وجه الخصوص الفترة الصيفية لإجازات الطلبة والطالبات وتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.

وأشار صبحي إلى أنه من المستهدف مشاركة ما يفوق "٥" ملايين مشاركة في مراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء كلف وزير الشباب والرياضة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات والتنسيق بالكامل بشأن تنفيذ فاعليات المبادرة.



في سياق متصل، كان قد شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم وبحضور الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، انطلاق المشروع القومي لصقل وتأهيل مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم Elite National Coaches والذي يقام بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان وفى ضوء بروتوكول التعاون الثلاثي الذى وقعته الوزارة مع كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأكاديمية رايت تو دريم؛ لصقل كفاءات 22 من مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم وفق أحدث الأسس العملية على مستوى التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب والبرامج التدريبية المختلفة.

وشملت فعاليات اليوم الأول من التدريب 4 جلسات مختلفة حاضر فيها عددًا من الأكاديميين والمدربين من جامعة مانشستر متروبوليتان بالمملكة المتحدة، الذين عملوا لفترة طويلة مع نادي مانشستر يونايتد، وذوي خبره طويلة في مجال تدريب كرة القدم والعمل مع اتحاد الكرة البريطاني، مثل الأستاذة الدكتور وارن جريجسون،وارن جريجسون، أستاذ الفسيولوجيا التطبيقية بمعهد الرياضة ومستشار البحث والابتكار، والذي تحدث عن علوم الرياضة في بيئة النخبة، وكذلك محاضرة عن تحليل الأداء حاضر فيها الدكتورة نعومي داتسون، محاضر أول في العلوم التطبيقية الرياضية وتحليل الأداء، ومحاضرتين عن القوة والتكييف حاضر فيهما جيمس بوردو، مدرب حالي ولاعب محترف سابق.

والتقى وزير الرياضة قبل انطلاق المشروع وبدء جلسات التدريب بمجموعة من الأجانب مديري المشروع وتبادل النقاش معهم حول المشروع.

واشار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة إلى أن مجموعة العمل التدريبية بانها تعمل مع العديد من المؤسسات الكروية الكبيرة مثل الاتحاد الأوربي لكرة القدم والعديد من كبري أندية العالم وبالأخص الأندية الاوربية والإنجليزية ومنها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال. بالإضافة لعمل البعض منهم مع الاتحاد الأوربي لكرة القدم.

